Union-coach Karel Geraerts wijzigt enkel flanken tegen Braga

Union-coach Karel Geraerts heeft zijn opstelling klaar voor de wedstrijd tegen Braga, op de derde speeldag in groep D van de Europa League. In het Portugese Braga rekent Union op dezelfde namen als tegen OH Leuven op zaterdag (0-3 zege), uitgezonderd de twee flanken in zijn 3-5-2 opstelling, waar nu Lapoussin en Nieuwkoop staan.

Union start met Moris in doel, met daarvoor een driemansdefensie met Van der Heyden, Burgess en Kandouss. Op de flanken in de 3-5-2 opstelling staan Nieuwkoop rechts en Lapoussin links. Centraal op het middenveld vinden we Lynen, Amani en captain Teuma terug. De aanvalslinie bestaat uit Boniface en Vanzeir. Flankspelers François en Adingra zitten op de bank, in vergelijking met de wedstrijd tegen OH Leuven.

Voor het Braga van coach Artur Jorge luiden de elf namen: Matheus, Fabiano, Paulo Oliveira, Vitor Tormena, Nuno Sequeira, Racic, André Horta, André Castro, Vitor Oliveira, Ricardo Horta, Abel Ruiz.

Union en Braga spelen een onvervalste topper, want beide teams zijn nog ongeslagen in groep D en tellen zes punten. De Brusselaars openden met een 0-1 zege bij de naamgenoten van Union Berlijn en versloegen vervolgens Malmö (3-2) in een spektakelstuk. Braga won 0-2 bij Malmö en 1-0 tegen Union Berlin. Braga is in de eigen Primeira Liga uitstekend op dreef en staat op de tweede plaats, achter koploper Benfica. Union staat in de Jupiler Pro League op de vierde plaats.

Opstelling Union: Moris - Kandouss, Burgess, Van der Heyden - Nieuwkoop, Amani, Lynen, Teuma (cap), Lapoussin - Boniface, Vanzeir.