Dé vraag blijft: hoe stierf Dean (4)? Reconstructie van vandaag is cruciaal om waarheid aan het licht te brengen

Hoe kwam de kleine Dean Verberckmoes (4) precies om het leven? Viel hij van de trap, zoals verdachte Dave De Kock aan de politie heeft verklaard? Of is zijn trieste dood het gevolg van zware mishandelingen? Acht maanden nadat het jongetje dood werd teruggevonden aan de Nederlandse kust organiseert het gerecht vandaag, vrijdag, een ultieme reconstructie in de hoop duidelijke antwoorden te krijgen.