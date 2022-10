Wanneer is het aan ons? Ironische wereldrecordpoging klaagt wachtrijen voor basishulp aan

In Gent stond gisterenavond een opmerkelijk wereldrecordpoging op het programma, dat van ‘de langste wachtrij’. De actie van de Gentse zorgverleners en stadsmedewerkers was ludiek, maar hun boodschap is doodserieus. “Wij geven een gezicht aan al diegenen die niet de hulp krijgen die ze verdienen.”

Voor duizenden Vlamingen zijn wachtlijsten dagelijkse realiteit. “Ik heb er slapeloze nachten van”, zegt Margot Cloet van Zorgnet Icuro. “Helaas zijn die wachtlijsten niet zo simpel weg te toveren. We kampen met gigantische personeelstekorten, waardoor we handen te kort komen om iedereen te helpen. En hoe langer zorgbehoevenden moeten wachten, hoe erger het wordt, waardoor het probleem nóg groter wordt. En zeggen dat we nu nog geen grote wachtlijsten hebben in de ouderenzorg. Die gaan er onvermijdelijk komen, met de vergrijzing.”

© fvv

Vooral in de geestelijke gezondheidszorg moet je vandaag al héél erg ziek zijn om hulp te kunnen krijgen, zegt Cloet. “Het enige lichtpunt aan deze wachtlijsten is dat ze er zijn gekomen omdat mensen sneller de stap zetten om hulp te zoeken bij psychische problemen, niet omdat we nu meer psychische problemen kennen dan vroeger.”

“We zullen keuzes moeten maken: welke mensen geven we welke zorg prioritair? Dat debat moeten we dringend voeren, vooraleer alle families van zorgbehoevenden en mantelzorgers volledig uitgeput zijn.” Het lijstje wachtlijsten is alvast hallucinant.

Wachtlijst voor opname in meer dan 7 op de 10 woonzorgcentra Bron: Zorgnet Icuro, 2022

Patiëntenstop in meer dan 1 op 2 huisartspraktijken in meer dan de helft van de huisartsenkringen Meer dan 50 procent van de huisartspraktijken nemen geen patiënten meer aan. Dat cijfer geldt voor meer dan de helft van de 69 Vlaamse en Brusselse huisartsenkringen. Bron: Enquête De Standaard, 2022

Wachtend op opname voor eetstoornis: 187 minderjarigen Afhankelijk van de gespecialiseerde voorziening die nodig is, bedraagt de wachttijd voor opname vier tot tien maanden. Bron: Vlaamse regering, 2022

Wachttijd voor intakegesprek geslachtsverandering : 16 maand en In het UZ Gent, de eerste en grootste transgenderkliniek van ons land, wachten 1.293 mensen op een psychologisch intakegesprek over de exploratie van de genderidentiteit of een potentiële geslachtsverandering. Bron: UZ Gent, 2022

Aanmeldstop bij bijna 4 op 10 psychologen Bron: Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg, 2021

Aanmeldstop bij meer dan 6 op 10 psychiaters Bron: Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg, 2021

Wachttijd voor opname in psychiatrisch ziekenhuis : 3 tot 6 maanden Bron: Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg, 2021

Wachttijd voor crisisopname in psychiatrisch ziekenhuis: 2 weken tot maand Bron: Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg, 2021

Wachtend op o ndersteuning voor mensen met beperking: 15.918 Dat aantal daalde wel licht, want in 2020 bedroeg de wachtlijst nog 16.523 personen. Vaak gaat het om ondersteuning in de vorm van budget. Voor mensen met autismespectrumstoornis, die vaak in de laagste prioriteitengroep terechtkomen, kan de wachttijd oplopen tot 15 jaar. Bron: Agentschap voor Personen met een Handicap, 2021

Wachttijd voor thuisbegeleiding voor minderjarigen met autisme spectrumstoornis: 6 maanden tot jaar Gezinnen met een gezinslid met autisme, kunnen genieten van thuisbegeleiding voor ondersteuning in de opvoeding onder de vorm van coaching en advies. Bron: Agentschap Opgroeien, 2021

Wachtend op residentiële jeugdhulp: 113 kinderen en jongeren Residentiële jeugdhulp biedt jongeren in een moeilijke omgeving een tijdelijke, alternatieve en veilige plek om te wonen. Bron: Agentschap Opgroeien, 2020

Wachtend op pleeggezin : 872 kinderen en jongeren Ook het pleeggezin moet een tijdelijke thuis bieden aan kinderen en jongeren die niet in een veilige of goede thuissituatie zitten, voor de korte of lange termijn. Bron: Agentschap Opgroeien, 2021

Wachtend op sociale woning :182.436 Dat is een stijging met acht procent ten opzichte van 2020. Opvallend is dat de huidige wachtlijst groter is dan het aantal mensen dat vandaag al over een sociale woning beschikking, want dat bedraagt 175.000. Bron: Vlaamse regering, 2021