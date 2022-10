Rellen in de groep van Union: Duitse hooligans schieten vuurwerk af richting thuisvak Malmö, match even stilgelegd

Union Berlijn heeft donderdag met 0-1 gewonnen van het Zweedse Malmö, op de derde speeldag in groep D van de Europa League. In dezelfde groep nemen Union Sint-Gillis en Braga het donderdagavond nog tegen elkaar op.

Zowel Union Berlijn als Malmö had nog geen enkel punt in deze groepsfase. Union Berlijn-coach Urs Fischer stond aan de zijlijn, hoewel zijn aanwezigheid in vraag werd gesteld na een eerdere positieve coronatest.

De bezoekers, verrassend koploper in de Bundesliga, werden net voor rust tot tien herleid na rood voor Schafer. Aan het begin van de tweede helft werd de wedstrijd meer dan twintig minuten onderbroken, nadat hooligans van Union Berlijn vuurwerkpijlen en -bommen naar de aangrenzende tribunes van het thuispubliek gooiden.

Ondanks een man minder wist Union Berlijn nadien de score te openen via spits Sheraldo Becker (68.). De Duitsers verdedigden hun voorsprong in de slotfase, waarna Union de eerste punten in deze groepsfase wist binnen te halen. Malmö blijft na drie speeldagen achter met geen enkel punt. De Brusselse naamgenoot Union en Braga hebben elk 6 punten en spelen donderdagavond nog tegen elkaar.