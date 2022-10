Hannes Van der Bruggen vindt het te vroeg om van een keerpunt te spreken voor Cercle: “Onderlinge matchen worden bepalend”

Cercle Brugge komt ook dit weekend pas zondag in actie. Extra tijd dus om de prestatie en de zege van vorige week tegen Gent te bevestigen. Wie als kapitein het veld zal oprennen voor de match tegen Union in het Dudenpark, is nog onzeker. Hannes Van der Bruggen hoopt in elk geval dat die eer voor hem zal weggelegd zijn

Hannes Van der Bruggen hinkt deze week op twee gedachten. Voor de eerste match onder de nieuwe trainer Miron Muslic startte hij vorige zondag op de bank. Een harde klap en zeker omdat er geen uitleg aan werd gekoppeld. “Ik was ontgoocheld, zeker omdat ik van mening was dat ik een goede match had gespeeld tegen KV Oostende. Het was moeilijk om te plaatsen en ook wel frustrerend omdat ik niet wist waarom. Maar dat is voetbal, ik zit er nu twaalf jaar in en weet intussen wel hoe het werkt. Het is belangrijk om alles op tijd wat te kunnen relativeren. Maar hoe dan ook, het was toch een ferme klap toen ik merkte dat ik er niet bij was. Maar ook toegegeven, het voelde al wat zachter aan toen ik mocht invallen bij de rust.”

“Niet dat ik super in die match zat, maar ik was toch blij dat ik nog iets beslissends kon doen door die strafschop te versieren. Het was een nogal rommelige match, maar gelukkig waren Dino Hotic en Kévin Denkey geweldig. Ongelooflijk hoe Kévin erin slaagde om elke bal bij te houden. Die gast heeft echt wel de match van zijn leven gespeeld.”

Door de strafschop in de slotfase, veroorzaakt door een duwfout op Van der Bruggen, kon Cercle uiteindelijk voor de eerste keer dit seizoen een uitmatch winnen. Een mooi moment, maar voor Van der Bruggen toch nog geen keerpunt. “Daarvoor is het nog veel te vroeg”, repliceert de kapitein. “Die onderlinge wedstrijden binnen een paar weken gaan doorslaggevend zijn. Maar de zege tegen Gent is wel een mooie bonus en een compensatie voor al die matchen waarin we meer verdienden, maar met half gevulde of zelfs lege handen achterbleven. Tegen Oostende moesten wij altijd gewonnen hebben, maar nogmaals, die zege tegen Gent maakte dat goed.”

Cercle scoort weer

Voor Van der Bruggen wordt het dus afwachten of de winnende ploeg van na de rust weer de voorkeur krijgt. Het is duidelijk dat hij in balans ligt met zijn collega-kapitein Charles Vanhoutte. Qua veldbezetting is er enkel achterin iets veranderd. “We spelen nu weer met drie man centraal achterin, dat is eigenlijk het grootste verschil”, vindt de middenvelder. Maar ook de terugkeer van assistent-coach Radhi Jaidi is een verandering of toch niet? “We kennen Radhi goed, want hij zat al eens bij ons”, aldus Van der Bruggen. “Hij kent de meesten onder ons en kan voor extra gedrevenheid en passie zorgen. Dat kunnen we gebruiken.”

“Zeker op Union, dat een goede ploeg blijft en na een schitterend seizoen weer bevestigt. Knap ook hoe ze vorige week Leuven klopten. Maar elke match moet gespeeld worden en dat wij nu plots zes keer konden scoren in twee matchen is hoopgevend. Het scorend vermogen is terug en het is het bewijs dat we genoeg kwaliteit hebben om minstens onderin weg te geraken.”