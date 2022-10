Goedele Liekens knipt haarlokken af voor Iraanse vrouwen: “Het gaat over meer dan de hoofddoek, het gaat over vrijheid”

Goedele Liekens (Open VLD) heeft donderdag samen met N-VA-Kamerlid Darya Safai en minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) een haarlok afgeknipt tijdens het vragenuurtje in de Kamer. De seksuologe postte enkele uren eerder al een filmpje op sociale media waarin ze een lok afknipte om Iraanse vrouwen te steunen die al wekenlang protesteren tegen de strenge kledingvoorschriften waaraan ze zich moeten houden. “Het gaat over meer dan de hoofddoek”, klinkt het in de video op Instagram. “Het gaat over vrijheid, over het zelfbeschikkingsrecht.”