1,5 jaar nadat schandaal rond Sihame El Kaouakibi uitkwam: hiervoor wil parket haar vervolgen

Het Antwerpse parket wil de gevallen politica Sihame El Kaouakibi vervolgen voor zowel gesjoemel met subsidies die ze van de stad Antwerpen heeft gekregen als valsheid in geschrifte. Dat bevestigt het parket-generaal. Dat betekent dat andere beschuldigingen die eerder in de lucht hingen, zoals witwassen en misbruik vertrouwen, volgens het parket niet aan de orde zijn. Het betekent ook dat het parket ervan uitgaat dat de 1,3 miljoen euro subsidies die ze van de Vlaamse overheid heeft gekregen en de 200.000 euro federale subsidies legaal zijn verlopen.

Het gaat dus enkel om de Antwerpse subsidies aan El Kaouakibi’s jongerenorganisatie Let’s Go Urban. Uit eerdere informatie van de stad zelf ging dat om mogelijke fraude ter waarde van zo’n 500.000 euro gaan. Dat geld zou Sihame El Kaouakibi doorgesluisd hebben naar haar privébedrijven, onder meer in de vorm van een mobiele keuken, meubels en planten. Ook de valsheid in geschrifte heeft vermoedelijk daarmee te maken.

Ook partner vervolgd

Opvallend is dat ook Erika Xuan Nguyen wordt verdacht. Zij is de levenspartner van El Kaouakibi en tegelijk medebestuurder in verschillende vennootschappen. Toen Sihame El Kaouakibi in 2019 in de politiek stapte, heeft Nguyen ook enkele mandaten van haar overgenomen.

Beiden hebben deze week de eindvordering van het parket in de bus gekregen, samen met een dagvaardiging voor de raadkamer op 28 oktober. Die raadkamer moet beslissen of de twee zich voor een rechter moeten verantwoorden voor de subsidiefraude en de valsheid in geschrifte. De beklaagden kunnen er ook bijkomende onderzoeksdaden vragen. Al is er ook een kans dat die raadkamer wordt uitgesteld, als het Vlaams Parlement tegen dan de onschendbaarheid van El Kaouakibi niet heeft opgeheven.

Onschendbaarheid

El Kaouakibi, die in 2019 voor Open VLD werd verkozen, is als parlementslid al twee jaar afwezig wegens ziekte, maar geniet nog steeds parlementaire onschendbaarheid – zij zetelt nu officieel als onafhankelijke. Het gerecht heeft woensdag een brief naar parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) gestuurd met de vraag haar onschendbaarheid op te heffen.

Homans heeft daarop de Commissie voor de Vervolgingen bijeen geroepen, die komende maandag een eerste vergadering houdt. Daarna mogen de zeven commissieleden het dossier inkijken en krijgt El Kaouakibi ook een uitnodiging om zich te komen verdedigen. Vervolgens geeft die commissie haar advies en beslist het voltallige parlement. Al twijfelt niemand eraan dat ze haar onschendbaarheid verliest en dat de gerechtelijke procedure kan voortgaan. Het eigenlijke proces wordt ten vroegste volgend jaar verwacht.

