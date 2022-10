Alhassan Yusuf stond als enige veldspeler elke match in de basis bij Antwerp: “Op een voetbalveld word ik een andere man”

Deurne

Ja, zélfs Alhassan Yusuf (22) is soms vermoeid tijdens een wedstrijd. We zullen de Nigeriaan dan maar op zijn woord geloven, zeker? Zo onvermoeibaar hij nochtans oogt op een voetbalveld, zo zen is hij ernaast. De ‘nieuwe Kanté’ – dat is zijn bijnaam – durft ook zijn ambities uit te spreken. De man die altijd start bij Royal Antwerp FC praat over zijn sterke seizoenstart, zijn band met coach Mark van Bommel en zijn droom om een Super Eagle te worden. “Maar mijn ultieme droom? Dat is de Premier League.”