EUROPA LEAGUE. Batshuayi scoort, Ronaldo verkwanselt niet te missen kans en Clement wint met AS Monaco

Yorbe Vertessen heeft donderdag twee keer gescoord in de 1-5 overwinning van PSV in Zürich, op de derde speeldag van de groepsfase van de Europa League.

PSV heeft een klinkende 1-5 overwinning behaald op het veld van Zürich, in groep A van de Europa League. De jonge Belgische aanvaller Yorbe Vertessen stak het vuur aan het lont voor de Nederlanders door tweemaal in het eerste kwartier te scoren (10. en 15.). PSV trok verder ten aanval, wat nog voor rust resulteerde in doelpunten van Gakpo (21.) en Simons (35.). Na de pauze volgde een tweede goal van Gakpo (55.). Vertessen werd op het uur vervangen voor El-Ghazi. Okita redde enkele minuten voor het einde (87.) nog de Zwitserse eer.

Met slechts twee wedstrijden achter de rug, komt PSV met 4 punten op gelijke hoogte met Bodo/Glimt, dat met 3-0 verloor van Arsenal (6 punten). Zürich is laatste in groep A met 0 punten na drie speeldagen. De wedstrijd tussen Arsenal en PSV in Londen werd uitgesteld vanwege het overlijden van de Britse koningin Elizabeth.

Het AS Monaco van coach Philippe Clement heeft vanavond Trabzonspor met 3-1 verslagen. De Turkse ploeg moest al na 11 minuten met tien spelers verder na de uitsluiting van Gomez. Ben Yedder scoorde vervolgens twee keer voor rust (14. en 45+2. op strafschop), waarna Disasi (55.) er nog een doelpunt bovenop deed. Bakasetas (72.) wist nog te milderen voor de Turken. Onze landgenoot Eliot Matazo bleef op de Monegaskische bank, naast trainer Philippe Clement.

In de stand van groep H zorgde de nederlaag van Ferencvaros bij Rode Ster Belgrado ervoor dat Monaco de Hongaren heeft kunnen bijhalen. Beide clubs hebben nu 6 punten. Trabzonspor en Red Star hebben elk 3 punten.

Manchester United had alle moeite van de wereld om te winnen bij Omonia. De Cyprioten kwamen voor rust op voorsprong via Karim Ansarifard. Het duurde tot de 53ste minuut alvorens de Red Devils konden gelijkmaken via Marcus Rashford. Anthony Martial scoorde tien minuten later de 1-2 en Rashford maakte er dan 1-3 van. Omonia maakte het nog spannend na de 2-3 van Nikolas Panayiotou, maar daar bleef het bij.

En Cristiano Ronaldo? Die mocht nog eens starten, maar raakte de paal uit een bijna onmisbare positie… Geen 700ste doelpunt voor de Portugees, die Man United tweede ziet staan in Groep E met 6 punten. Dat zijn er drie minder dan Real Sociedad, dat met 0-2 won van Sheriff Tiraspol.

Conference League-winnaar AS Roma kwam thuis tegen Real Betis op voorsprong via Paulo Dybala, maar daarna liep het mis. Guido Rodriguez en Luiz Henrique bezorgden de Spanjaarden een 1-2 overwinning. Bij Roma kreeg Nicolo Zaniolo nog een rode kaart.

De Giallorossi zijn na drie speeldagen pas derde in Groep C met 3 punten. Betis verloor nog geen punten en heeft er 9, Ludogorets telt 4 punten na een 1-1 gelijkspel tegen HJK.

Batshuayi helpt Fenerbahçe aan zege

Verschillende Belgen kwamen op de derde speeldag van de groepsfase van de Europa League in actie. Michy Batshuayi scoorde het eerste doelpunt in de 2-0 overwinning van Fenerbahçe tegen Larnaca. Na het eigen doelpunt van Mamas (80.) werd Batshuayi in de 88e minuut vervangen.

In de andere wedstrijd in groep B won Stade Rennais de wedstrijd tegen Dynamo Kiev met 2-1. De ploeg van Arthur Theate nam de leiding via Terrier (23.) voordat Tsygankov gelijkmaakte voor de Oekraïners (33.). In de laatste minuten van de wedstrijd bezorgde Doue de gastheren de overwinning (89.). Arthur Theate speelde de hele wedstrijd voor Rennes, terwijl Jeremy Doku niet op het wedstrijdblad stond vanwege een nieuwe dijbeenblessure.

Arsenal won zijn tweede wedstrijd in evenveel duels in deze campagne, met 3-0 tegen Bodo/Glimt. Nketiah (23.), Holding (28.) en Fabio Vieira (85.) maakten het verschil in de eerste helft voor de Gunners. Albert Sambi Lokonga stond net als op de eerste speeldag in de startopstelling en speelde de hele wedstrijd.

Zinho Vanheusden kwam in actie in de 3-2 overwinning van AZ Alkmaar tegen Apollon Limassol op de derde speeldag van de groepsfase van de Conference League. De verdediger viel, met dit seizoen amper minuten op de teller, net na het uur in.

Overige uitslagen:

Sturm Graz - Lazio 0-0

Crvena - Ferencvaros 4-1

HJK - Ludogorets 1-1

Malmö - Union Berlin 0-1

Midtjylland - Feyenoord 2-2

Olympiacos - Qarabag 0-3

Freiburg - Nantes 2-0

CONFERENCE LEAGUE

Lech Poznan - Hapoel Beer-Sheva 0-0

Slovacko - Nice 0-1

Molde - Shamrock Rovers 3-0

Silkeborg - FCSB 5-0

Sivasspor - Ballkani 3-4

Pyunik - Zalgiris 2-0

Dnipro-1 - Vaduz 2-2

Slavia Praag - Cluj 0-1

Köln - Partizan 0-1

Basel - Slovan Bratislava 0-2

RFS - Basaksehir 0-0

Villarreal - Austria Wien 5-0

Hearts - Fiorentina 0-3