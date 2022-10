REACTIES. Felice Mazzu houdt “positief gevoel” over aan Europese wedstrijd van Anderlecht, ondanks nieuwe nederlaag

“Uiteraard voel je na zo’n wedstrijd frustratie”, vertelde Mazzu op een persconferentie. “Het was 75-80 minuten lang heel positief. We probeerden als staf een boodschap mee te geven die mijn spelers oppikten op het gebied van intensiteit, goesting, organisatie en agressie. Dit zijn aspecten van het spel waarin we proberen te verbeteren. Vandaag hebben we laten zien dat we daartoe in staat zijn.”

West Ham scoorde tien minuten nadat Gianluca Scamacca (doelpunt), Lucas Paqueta (assist) en Declan Rice allemaal tegelijk invielen. “We maken een grote fout als team, niet individueel, bij het doelpunt”, zei Mazzu. “Alles wat we 70 minuten lang deden - naar voren verdedigen, agressief zijn - deden we niet bij het doelpunt dat we slikten. Er waren een aantal fouten. We hebben er vandaag niet veel gemaakt.”

West Ham diept in de stand zijn voorsprong uit en telt negen punten, vijf meer dan Anderlecht. Maar Mazzu wil niet toegeven dat de Hammers niet meer bij te halen zijn. “Als je ons spel ziet, verdienen we het niet om te verliezen, we verdienen minstens een punt. Het is duidelijk dat zij de grote favorieten zijn voor de eerste plaats. Maar het is aan ons om punten te pakken tegen de andere twee teams.”

© EPA-EFE

West Ham-coach Moyes zag hoe bankzitters verschil maakten

De bezoekende coach David Moyes betreurde de kansen die zijn ploeg miste, maar was tevreden met de inbreng van zijn bank. “We hadden een paar grote kansen die we niet hebben benut en dat is een beetje teleurstellend”, zei Moyes op de persconferentie na de partij. “Anderlecht had nog geen doelpunt tegen gekregen in deze groepsfase, dus we wisten dat het zwaar en spannend zou worden vanavond. En Anderlecht heeft dat bewezen.”

“Ik denk dat we heel goed gespeeld hebben”, vervolgde de Schot. “We zagen tekenen van verbetering in ons voetbal, vooral naarmate de minuten vorderden. We konden zien dat de sterkte van het team er begint door te komen. Je zag wie we op de bank hadden en wie we konden inbrengen als het nodig was. Dat maakte het verschil. We hadden een paar reddingen van onze keeper nodig, maar het is een Europese uitwedstrijd, er zijn altijd momenten dat je onder druk staat. We versierden enkele grote kansen en hadden waarschijnlijk meer doelpunten moeten maken.”

Anderlecht blijft tweede voor Silkeborg (3 punten) en FCSB (1).