Sven Kums is met 43 Europese duels voor AA Gent Mister Europe in de Gentse spelerskern. — © BELGA

Gisteravond ontving AA Gent het Zweedse Djurgardens. Die groepswedstrijd in de Conference League was meteen ook het 150ste duel van de Buffalo’s op het Europese toneel. Tijd voor een eigenzinnig overzicht van de avonturen van Stamnummer 7 in Europa.