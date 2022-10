REACTIES. Odjidja en Cuypers verbijten hun teleurstelling na Gentse nederlaag: “Wij waren de betere in deze match”

AA Gent kon ook tegen het Zweedse Djurgårdens IF geen vuist maken en de Buffalo’s gingen met 0-1 de boot in. Vadis Odjidja en Hugo Cuypers verbeten nadien hun teleurstelling.

“Deze verliesbeurt was te vermijden”, vond Odjidja. “Van in het begin van de wedstrijd hebben wij druk naar voren gezet. In de eerste helft hadden we mogelijkheden om te scoren. Wij stonden ook constant op de helft van onze tegenstander te spelen. Spijtig genoeg viel het doelpunt aan de andere kant. Dit na een stilstaande fase. Ook na de rust gingen wij op zoek naar een doelpunt. Dat lukte ons ook dan niet. De laatste combinatie lukte nooit niet echt.”

“Ik noem dit geen gebrek aan frisheid maar eerder een gebrek aan geluk. Dat dit onze derde nederlaag op rij is? Ja. Deze verliesbeurt kon vermeden worden. Wij domineerden de hele match. Buiten dat doelpunt was Djurgardens niet echt gevaarlijk.”

Hugo Cuypers vond dan weer dat een fout op hem mocht bestraft worden met een strafschop. “Ik werd gehaakt in de zestien. Ik ging alleen op de doelman af. Mijn veters zijn zelfs stuk van die fout. Blijkbaar heeft de scheidsrechter dat allemaal niet gezien. Onze tegenstander stond heel laag te spelen. Dat betekende dat ik die laatste pass perfect moest krijgen maar dat was niet het geval. Wij gaan er zondag opnieuw tegenaan. Het kan niet blijven tegen zitten. We doen er alles aan om een kentering te verwezenlijken.”

Vanhaezebrouck: “Dit is een volkomen onterechte nederlaag”

“De essentie is dat je doelpunten moet scoren”, aldus trainer Hein Vanhaezebrouck. “Maar ik vind dit een volkomen onterechte nederlaag. Wij waren duidelijke betere ploeg, want we hadden dubbel zo veel doelpogingen met zeven schoten binnen het kader. Dat is niet zo slecht hé. Onze keep heeft eigenlijk niks moeten doen. Maar we zitten een beetje in nood, voorin hebben we geen grote keuze. Zo is Tarik Tissoudali er natuurlijk niet bij en hem missen we, zeker tegen een tegenstander die laag staat. Dan hebben we geen creativiteit genoeg om het verschil te maken. We moesten het in de combinatie doen en dat hebben we goed gedaan, met meer dan 60 procent balbezit. Je moet dus niet chauvinistisch zijn om te zeggen dat AA Gent deze partij altijd had moeten winnen. De penaltyfases? Die tweede was er zeker eentje, maar ook die eerste denk ik. Het is gewoon onaanvaardbaar dat de UEFA een derde competitie creëert en die dan amateuristisch behandeld (wegens afwezigheid van een VAR, red.).”

“Dat we nu al drie keer na elkaar verloren? We zitten in een periode waarbij alles tegenzit. Zo’n momenten heb je soms. We geven geen enkele kans weg en dan scoren ze op een stilstaande fase omdat er iemand afgeblokt wordt. We moeten hieruit geraken door gewoon verder te doen. Als we kansen krijgen, moeten we ze afmaken. En minder fouten maken achterin, wat vandaag al beter was. Buiten die ene keer dus. We hope dat het keert, maar we hebben geen doos met nieuwe voetballers waar we er drie uit kunnen halen. Onze kern was vandaag net breed genoeg… Maar ik ben blij dat er vandaag weer een paar spelers opnieuw op het veld stonden. Het is te hopen dat dit voldoende zal zijn.”

Djurgårdens IF-trainer Bergstrand glundert

Gesteund door zowat 2.000 fans kwam Djurgårdens IF drie punten halen in Gent. De Zweden keren meer dan tevreden huiswaarts. “Ik had een zware wedstrijd verwacht, wel het is er een geworden”, begon coach Kim Bergstrand. “AA Gent speelde heel compact en probeerde vanaf de aftrap de wedstrijd naar zich toe te trekken. Als je alleen al naar hun budget en hun spelers kijkt zijn ze zeker een betere ploeg dan mijn team. Dat wij hier dan komen winnen stemt me heel tevreden. Ik mag fier zijn over mijn spelers.”

“We doen het voortreffelijk in de eigen competitie en nu trekken wij die lijn verder door in de Conference League. Onverhoopt. Onze defensie stond heel sterk te spelen maar ik zou de rest van de groep onrecht aandoen mocht ik ook hun prestatie niet bejubelen. Wij waren heel efficiënt.”