Silva en Delcroix spreken steun uit voor Mazzu: “Natuurlijk staat de groep nog achter de coach”

Dapper strijdend, zo ging Anderlecht gisteren ten onder. Maar op de keper beschouwd blijft het een nieuwe, zoveelste nederlaag. “Het is ontgoochelend om op deze manier te verliezen”, zei Fabio Silva. “Het was vooral een kwestie van wat geluk. We hebben alles geprobeerd tegen een van de sterkste ploegen in de Conference League en hebben ons eigen spel gebracht. We mogen trots zijn, maar we zijn toch vooral ontgoocheld.”

Silva ziet een stijgende lijn bij paars-wit. “We hebben geleerd uit de fouten van de voorbije weken en hebben een sterke wedstrijd neergezet”, meent hij. “We mogen met vertrouwen naar de komende wedstrijden uitkijken.” Vertrouwen betekent dus ook: het vertrouwen behouden in Felice Mazzu. “Natuurlijk staat de groep nog achter de coach”, benadrukt de Portugees. “We moeten samen blijven als één groep en hebben alle middelen om resultaten te boeken. Wat er moet veranderen? Niks. We moeten gewoon hard blijven werken.”

Dat het scoren hem even moeilijk lukt, probeert Silva zich niet te fel aan te trekken. “Ik weet hoe het gaat in het voetbal. In het begin van het seizoen was ik zogezegd een geweldige speler, en nu ik vier wedstrijden niet meer gescoord heb, is dat plots een groot probleem. Wie weet maak ik volgende wedstrijd wel een hattrick”, klinkt het.

Hannes Delcroix weet de nederlaag in tegenstelling tot Silva aan meer dan alleen een ontbrekende portie geluk. “Zonde dat we op het einde nog dat doelpunt slikken. We verdienden minstens een gelijkspel, maar op het einde ontbrak het ons wat aan organisatie”, vond de centrale verdediger. “Als er één les moet zijn naar de volgende weken toe, is het dat we 90 minuten geconcentreerd moeten blijven. West Ham drukte door en wij misten concentratie. Dat heeft ons de das omgedaan.”

Nét niet

Dat West Ham middenin de tweede helft nog kanjers als Rice, Lucas Paqueta en Scamacca kon inbrengen, maakte het slot niet makkelijk. “We wisten dat het een kern was met enorme kwaliteiten”, aldus Delcroix. “Iedereen kent de namen die invielen bij hen, maar het was aan ons om dat op te vangen. Dat is niet helemaal gelukt, maar we speelden wel een goeie wedstrijd. Het was nét niet, een beetje zoals tegen Charleroi, waar we ook goed voetbalden. We moeten zondag in Mechelen gewoon hetzelfde spel brengen.”

Net als Silva, sprak ook Delcroix zijn steun uit aan Mazzu. “Hij zegt niet veel over wat er rondom hem gebeurt, dus ik ga dat ook niet doen. Vandaag heeft hij alleszins gezegd dat we goed gespeeld hebben. We zijn één groep, de spelers en de staf, en iedereen steunt elkaar”, zegt de stand-in van de zieke Jan Vertonghen. Dat hij zich behoorlijk last-minute moest klaarstomen als basisspeler, was voor Delcroix geen probleem. “Als profvoetballer moet je altijd klaar zijn om je kans te grijpen. Ik heb mijn best gedaan”, besloot hij.