Zware ontgoocheling bij Red Flames na uitschakeling in WK-kwalificaties: “We kunnen en moeten beter doen dat dit”

Geen Belgische voetbalvrouwen op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland van volgend jaar. De Red Flames verloren donderdag de levensbelangrijke wedstrijd in de eerste ronde in de play-offs om deelname aan het WK, in Vizela tegen Portugal, met 2-1. “Iedereen is heel teleurgesteld, ik denk dat dat normaal is”, reageerde bondscoach Ives Serneels.

“Vooraf dachten we dat het fiftyfifty ging worden en dat is uitgekomen”, aldus Serneels bij de Belgische voetbalbond (KBVB). “We hadden gezegd dat er momenten in de wedstrijd gingen komen die bepalend zouden zijn, en die draaiden vandaag in het voordeel van Portugal uit. De Portugezen waren gezond agressief. Op dit niveau weet je dat je zulke toestanden kan verwachten.”

“We gaan morgen de koppen even bij elkaar steken en kijken naar de toekomst”, vervolgde Serneels. “Of er speelsters na deze ontgoocheling zullen afhaken? Dat zijn zaken die we de komende dagen en weken rustig individueel gaan bekijken. Nu is niet het moment.”

© BELGA

Ook Tessa Wullaert vond het een dubbeltje op zijn kant. “Het was fiftyfifty maar het viel jammer genoeg niet in ons voordeel uit. We hebben misschien te weinig kansen gecreëerd en slikken weer een doelpunt op stilstaande fase. We kunnen en moeten beter doen dat dit en dienen naar de toekomst te kijken.”

“Ik denk dat ook wij verdienden om te winnen, in de tweede helft was er zeker ruimte om een doelpunt te scoren”, besloot de aanvalster, die de Belgische treffer op strafschop scoorde.