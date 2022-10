Autobouwers verwachten ruim kwart lagere verkoop in EU dit jaar tegenover voor corona

De automarkt zal in Europa dit jaar naar verwachting met 26 procent krimpen ten opzichte van precoronajaar 2019. In vergelijking met vorig jaar zou de verkoop van personenwagens in Europa 1 procent lager uitkomen. Dat meldt de koepel van Europese autobouwers ACEA vrijdag. De sector dringt aan op een beleidskader dat de markt toelaat om te herstellen en de overstap te maken naar nulemissies.