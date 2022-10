Argenta en Delhaize hadden beste reclamecampagnes

Een beleggingscampagne van bank-verzekeraar Argenta en de ‘Belhaize’-campagne van supermarktketen Delhaize hebben donderdagavond de hoofdprijzen gewonnen bij de uitreiking van de Effie Awards, de prijzen voor beste reclamecampagnes, in Brussel. In totaal vielen 19 van de 26 finalisten in de prijzen.