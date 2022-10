Van Peteghem wil minimumtaks op multinationals doorvoeren

Op initiatief van de denktank OESO bereikten 136 landen in 2021 een akkoord over de invoering van een mondiale minimumbelasting van 15 procent voor multinationals. Het opzet was de inkomsten te verdelen op basis van de winst die in elk land wordt gemaakt. En dus om te voorkomen dat bedrijven uitwijken naar belastingparadijzen waar ze geen of nauwelijks belasting moeten betalen en dat staten elkaar beconcurreren door de vennootschapsbelasting te verlagen.

Bij haar aantreden schreef de federale regering-De Croo in haar meerjarenbegroting 300 miljoen euro inkomsten in vanaf 2023. En 100 miljoen voor een Europese digitaks, ook vanaf 2023. Maar dat bleek te optimistisch. Over geen van beide taksen bestaat unani­miteit op Europees niveau. De minimumbelasting wordt geblokkeerd door Hongarije, vermoedelijk omdat Europa het herstelplan van de regering-Orbán nog niet heeft goedgekeurd.

Tijdelijke oplossing

Tijdens de begrotingsopmaak, die volop aan de gang is, kondigt Van Peteghem nu aan dat België de belasting wat hem betreft moet invoeren in 2023. Het liefst doet hij dat nog altijd met alle EU-landen samen. Als Hongarije blijft dwarsliggen, staat hij open voor een tijdelijke oplossing.

Daarmee stelt hij zich open voor het initiatief van Duitsland, Frankrijk, Nederland, Spanje en Italië, die in september aankondigden dat ze niet meer willen wachten. Zij stellen een ‘enhanced cooperation’ voor, waarbij een beperkte groep lidstaten – minstens negen – via een gekwalificeerde meerderheid groen licht krijgt om de taks in te voeren.

De liberalen zijn beducht voor avonturen, valt te horen in de regering. Maar de socialisten en de groenen steunen Van Peteghem. Als de twee Europese belastingen er niet komen, zit de regering met een bijkomend gat van 400 miljoen in de begroting van 2023, die sowieso al een tekort van 31,5 miljard optekent.