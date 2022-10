Aangetroffen resten in Peru zijn van Natacha de Crombrugghe, ouders: “Resultaten DNA-tests ontvangen en het gaat om onze dochter”

De resten die 15 dagen geleden werden aangetroffen in een canyon in de Andes in Peru zijn wel degelijk die van de vermiste 28-jarige Belgische toeriste Natacha de Crombrugghe. Dat meldt het Peruaanse parket donderdag. De ouders van de vrouw bevestigen het nieuws in een kort persbericht. Volgens hen onderzoekt de politie nog steeds of het gaat om een ongeval of moord.

“Het provinciaal parket (...) heeft bevestigd dat de skeletresten die in de bedding van de Colca-rivier, in Huambo (regio Arequipa, zuidoost Peru) zijn gevonden, toebehoren aan de Belgische toeriste Natacha de Crombrugghe”, aldus het Peruaanse openbaar ministerie in een verklaring.

Het lichaam, dat op 21 september werd gevonden, werd geïdentificeerd “dankzij een DNA-test op de familieleden van het slachtoffer”, aldus het openbaar ministerie, zonder de doodsoorzaak te specificeren.

De ouders van de vrouw bevestigen dat donderdagnacht in een korte mededeling. “We hebben net de resultaten van de DNA-tests ontvangen en het gaat om onze dochter”, zeggen ze. “De politie onderzoekt nog steeds of Natacha per ongeluk in de rivier is gevallen tijdens een trekking in de Colca Canyon op 24 januari of dat het om moord gaat. Meer weten we op dit moment niet.”

Het openbaar ministerie van Peru publiceerde deze foto bij het persbericht. — © Openbaar Ministerie Peru

Het stoffelijk overschot, een schedel en een volledig skelet, werd aangetroffen in de regio waar de Belgische toeriste verdween. De resten werden overgebracht naar de stad Arequipa voor verder onderzoek en blijken nu dus wel degelijk die van De Crombrugghe te zijn. Het openbaar ministerie preciseert in een persbericht dat DNA-stalen van haar ouders matchten met “het gevonden dijbeen”, waardoor “de biologische verwantschap en identiteit van de Belgische burger” vastgesteld konden worden.

Ouders betwijfelden doorbraak eerst

De 28-jarige vrouw uit Brussel verdween op 24 januari toen ze vanuit een hostel in het dorpje Cabanaconde alleen vertrokken zou zijn voor een trektocht door de Colca Canyon, een diepe uitgestrekte kloof in het zuiden van het land. Ze liet een rugzak achter in haar hotelkamer. Net voor haar vertrek stuurde ze haar ouders nog een berichtje om te zeggen dat ze enkele dagen geen gsm-bereik zou hebben. Nadien liet ze niets meer van zich horen. De ouders van Natacha sloegen alarm en er werd massaal naar het meisje gezocht.

Toen vissers langs de oevers van de Colca-rivier in september een schedel vonden, werd meteen de link gelegd met de vermiste Natacha de Crombrugghe. Aanvankelijk hadden haar ouders echter veel twijfels over de vondst: “Het zogenaamde lichaam dat door vissers is gevonden, is een macabere mise-en-scène van een oude schedel tussen twee rotsen met houten benen. De politie is ter plaatse. De kans is klein dat het om Natacha gaat.”

De ouders van Natacha, Eric de Crombugghe en Sabine Verhelst, volgden in Peru de zoektocht van nabij. — © AFP

Ook Belgische speurders stelden zich vragen bij de doorbraak. De schedel lag naast enkele stukken wrakhout. Het leek alsof iemand een lichaam had willen ensceneren.

Bij het bergen van de schedel bleek dat die tussen rotsen lag, waarop enkele stukken hout lagen die er mogelijk waren aangespoeld en de aanblik gaven van een gedeeltelijk skelet. Onder de rotsen bleek evenwel het skelet te liggen dat bij de schedel hoorde. Uit de eerste resultaten van de autopsie bleek dat het lichaam van een blanke vrouw tussen de 25 en 30 jaar oud was.

De botresten werden afgelopen weekend onderzocht door forensische experts. Volgens de lokale autoriteiten bleek uit dat onderzoek dat er resten van wortels en stenen ingebed zaten in de schedel. Dat zou aantonen dat de toen nog niet geïdentificeerde vrouw niet werd vermoord, maar waarschijnlijk om het leven kwam bij een val. Het lichaam in kwestie was naakt, maar dat zou verklaard worden door de kracht van de stroming van de rivier.

Hadden Natacha’s ouders de doorbraak in haar zaak aanvankelijk nog sterk in vraag gesteld, dan was de laatste dagen meer en meer twijfel ontstaan na de vondst van enkele persoonlijke bezittingen die aan hun dochter zouden kunnen toebehoren.