Er komt een einde aan de contractsoap van Christian Brüls in Sint-Truiden. Donderdagochtend wilde Brüls een antwoord van de club in verband met een langere samenwerking. STVV beweegt niet, Brüls besliste zich op een andere toekomst te richten. “Als we in de winter een uitgaande transfer realiseren, kunnen de gesprekken hervatten”, reageert sportief directeur André Pinto.