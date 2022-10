Beelden tonen zware verkeersagressie in Brugge, politie start onderzoek

Op sociale media zijn beelden opgedoken van een serieus geval van verkeersagressie in Brugge. Daarop is onder meer te zien hoe een man de spiegel van een BMW stukslaat. Wanneer de wagen doorrijdt, blijft hij zelfs een hele tijd aan het voertuig hangen. “Beide mannen hebben intussen aangifte gedaan”, meldt Lien Depoorter, woordvoerster van politiezone Brugge.

Het incident in Brugge dateert van donderdagnamiddag tussen 16 en 17 uur. De beelden circuleerden even op TikTok, maar zijn intussen alweer verwijderd. Op de video is een serieuze vorm van verkeersagressie te zien. Een 38-jarige man slaat de zijspiegel van de wagen kort en klein en blijft daarna aan het rijdende voertuig hangen van een 57-jarige man.

Over de aanleiding van de feiten is momenteel nog niets bekend. “Maar we kunnen dat incident inderdaad bevestigen”, meldt politiewoordvoerster Lien Depoorter. “Beide mannen hebben intussen aangifte gedaan. Via het videofragment alleen kunnen wij geen oordeel vellen over hoe het incident verliep. Daarvoor moeten we het onderzoek afwachten.”