Energiefactuur stijgt volgend jaar nog eens met gemiddeld 37 euro door hogere distributietarieven, Demir ontstemd: “Wat momenteel voorligt is voor mij niet oké”

Een gemiddeld gezin in Vlaanderen zal volgend jaar naar verwachting 37 euro extra betalen aan distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas. Dat zegt de Vlaamse energieregulator Vreg. Tot ergernis van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA), die eist dat netbeheerder Fluvius bestudeert of het die verhoging niet kan beperken.

Energieregulator Vreg legde vrijdag vast in welke mate de netbeheerders de toegenomen kosten mogen doorrekenen in hun tarieven. Na jaren van dalingen mogen de netbeheerders – als gevolg van de inflatie – namelijk meer aanrekenen. Voor elektriciteit en aardgas werd dat plafond vastgelegd op 4 procent. Op basis van die vastgelegde toegelaten inkomsten gaan de netbeheerders nu tariefvoorstellen indienen. De Vreg verwacht dat de nettarieven voor een gemiddeld gezin hierdoor met 37 euro zullen stijgen op jaarbasis: met 15 euro voor elektriciteit en met 22 euro voor aardgas.

De Vlaamse steden en gemeenten, aandeelhouders van de Vlaamse distributienetbeheerders en Fluvius, hebben alvast beslist om 119 miljoen euro aan financiële reserves in te zetten om de impact van de inflatie op de distributienettarieven onder controle te houden. “Zonder die extra inspanningen zou het nettarief van een gemiddeld Vlaams gezin volgens onze berekeningen in 2023 met meer dan 10 procent – of meer dan 100 euro – stijgen”, benadrukt Fuvius in een persbericht.

Zuhal Demir (N-VA) hoopt te vermijden dat de kosten volledig in de bus van de Vlamingen vallen. — © BELGA

Demir: “Wat momenteel voorligt is voor mij niet oké”

Volgens Fluvius toont het zich hiermee als “een betrouwbare partner in deze energiecrisis”en gaat het om “een evenwichtige oplossing”, al is het maar de vraag of Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) daar ook zo over denkt. Zij reageert ontstemd op de beslissing van de Vreg en van Fluvius.

“Ik betreur dat de inspanningen om de Vlaamse beleidscomponent van de factuur te doen dalen, teniet wordt gedaan door de gestegen kosten die doorgerekend worden door onder meer Fluvius”, klinkt het in een persbericht. “In een energiecrisis is het zaak dat élk niveau haar verantwoordelijkheid neemt. Vlaanderen doet dit jaar een enorme extra financiële inspanning om ervoor te zorgen dat haar aandeel in de factuur niet stijgt en zelfs lichtjes daalt, ik verwacht dat van alle bestuursniveau, ook de lokale besturen via Fluvius. Wat momenteel voorligt is voor mij niet oké, maar ik heb helaas geen zeggenschap.”

Demir heeft Fluvius-voorzitter Wim Dries daarom naar eigen zeggen gevraagd om alsnog “alle mogelijke pistes” te onderzoeken om de stijging van het Fluvius-aandeel in de energierekening te voorkomen. “Ik kan alleen hopen dat het gezond verstand zegeviert”, klinkt het. De raad van bestuur van Fluvius komt volgende week samen.