Sammy Mahdi wil TikTok gebruiken om ‘stoffig imago’ van CD&V te verhelpen: “Met een blaadje in de brievenbus kom je er niet meer”

In de politieke peilingen is CD&V al een tijdje in vrije val. De partij die bij de verkiezingen nog 14 procent scoorde, zit nu rond de 10 procent. Toch is er een lichtpuntje voor de politieke partij. Na de mislukte Septemberverklaring van Jan Jambon, waarbij CD&V weigerde om het begrotingsakkoord goed te keuren zolang er geen volledige indexering kwam van het Groeipakket, lijkt de partij terug in de smaak te vallen bij de kiezer. In ‘De tafel van vier’ legt Sammy Mahdi uit hoe hij het stoffig imago van CD&V wil aanpakken.