DE STEMMEN VAN ASSISEN. Zo verloopt de reconstructie van dood Dean (4): “Ze moeten alles apart overdoen. Als er iets niet overeenkomt ...”

Vandaag vindt in Sint-Gillis-Waas de reconstructie plaats rond de dood van de kleine Dean Verberckmoes (8). Een cruciale reconstructie, want het gerecht weet nog altijd niet hoe de kleuter aan zijn einde kwam. In onze podcast De Stemmen van Assisen vertellen we hoe zo’n reconstructie juist verloopt: “Verdachte Dave De Kock en zijn ex-vriendin Romy moeten alles overdoen, elk apart. Als er iets niet overeenkomt ...”