Miguel Wiels verovert nu ook Nederland en wint tv-prijs: “Het is een kijkcijferkanon, maar in Vlaanderen kent niemand het”

Om trots op te zijn: donderdagavond stond Miguel Wiels mee op het podium in Carré Amsterdam toen Even tot hier de prijs kreeg voor beste televisieprogramma. Wiels is pianist in het enorm populaire tv-programma en schrijft de muzikale arrangementen. Het lijkt alsof alles wat hij aanraakt in goud verandert. Maar Wiels tempert: ‘Ik heb vaak geluk. Op het juiste moment de juiste mensen ontmoet.”