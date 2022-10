Wereldberoemde oplichtster Anna ‘Delvey’ Sorokin komt vrij op borgtocht

Voor meer dan 200.000 dollar lichtte Anna Sorokin de voorbije jaren hotels, restaurants, banken en andere bedrijven op in New York. Het levensverhaal van de jonge oplichtster diende als inspiratiebron voor de Netflix-serie Inventing Anna. Sorokin is de dochter van een Russische vrachtwagenchauffeur, maar deed zich jarenlang voor als een rijke Duitse erfgename. In maart 2021 werd ze gearresteerd vanwege een vervallen visum.

Huisarrest

Begin dit jaar kreeg de oplichtster te horen dat ze de Verenigde Staten definitief moest verlaten, maar Sorokin verzette zich tegen een deportatie. In afwachting van een beslissing daarover zou Sorokin nu voorwaardelijk vrij kunnen komen. De borgsom die ze daarvoor moet betalen bedraagt 10.000 dollar. Een bedrag dat – mede door de Netflix-inkomsten – in principe geen probleem zal vormen.

Ze zou wel haar woonst niet mogen verlaten en mag ook niets meer op sociale media posten. De voorbije maanden hield ze haar volgers via Instagram geregeld op de hoogte van situatie in de gevangenis, maar dat is nu dus niet meer toegelaten.