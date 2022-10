Dood van Mahsa Amini gelinkt aan ziekte en niet het gevolg van een slag, volgens Iran

Mahsa Amini stierf vorige maand nadat ze was opgepakt omdat er een haarlok onder haar sluier uit kwam. — © VIA REUTERS

“De dood van Mahsa Amini is niet veroorzaakt door slagen op het hoofd en op vitale organen”, staat in het rapport van de forensische onderzoekers. Er wordt wel een verband gelegd met “een chirurgische ingreep voor een hersentumor op 8-jarige leeftijd”. Het rapport maakt melding van een meervoudig orgaanfalen, veroorzaakt door een tekort aan toestroom van zuurstof naar de hersenen.

Amini stierf vorige maand nadat ze was opgepakt omdat er een haarlok onder haar sluier uit kwam, wat een inbreuk is op de islamitische kledingvoorschriften. Haar overlijden leidde tot een golf van protest in Iran: demonstrerende Iraanse vrouwen werpen hun hoofddoek op straat af of knippen symbolisch hun haren af. Het Iraanse regime slaat de protesten gewelddadig neer. Tientallen demonstranten zijn omgekomen en vele honderden zijn opgepakt.

Dit weekend worden opnieuw verschillende protesten verwacht, zowel in Iran als in andere landen.

LEES OOK. “Het is nog nooit zo groot en zo wereldwijd geweest”: Belgisch-Iraanse vrouwen over massale protesten in Iran