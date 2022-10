LIVE. Er wordt geloot voor het EK 2024, wie worden de tegenstanders van de Rode Duivels?

Klinsmann en Riedle zijn de volgende gasten

Het duurt altijd eventjes vooraleer de loting effectief plaatsvindt. Nu worden ex-internationals Klinsmann en Riedle op het podium geroepen, beide heren wonnen in 1990 het WK met Duitsland. Daarna krijgen we een introductie van de speelsteden in Duitsland. Extra interessant is dat vier van de tien EK-stadions (Dortmund, Gelsenkirchen, Keulen en Düsseldorf) in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen liggen, vlak bij de Belgische grens. De zes andere stadions liggen in Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, Leipzig, München en Berlijn, waar onder andere de finale wordt gespeeld. Daarna is het tijd voor Giorgio Marchetti, die de loting in goede banen moet leiden.