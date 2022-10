Advocate Nathalie Vermeersch blijft optimistisch over de verkoop van de Makro- en Metrowinkels. — © RR, Joris Herregods

De schappen in de Makro- en Metrowinkels worden steeds leger en veel personeelsleden geloven niet meer in een goede afloop. Maar gerechtsmandatarissen van de winkelketen Nathalie Vermeersch en Nick Peeters blijven vrij optimistisch. “Voor de werknemers is er zeker hoop”, zegt Vermeersch.