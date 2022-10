Mbaye Leye rekent op mentale sterkte Zulte Waregem: “Tegen OH Leuven moeten we wel onze kansen afwerken!”

Vorig weekend beleefde Zulte Waregem een heus horrorscenario. Na de nederlaag op bezoek bij Westerlo zag het team van Mbaye Leye op de koop toe ook nog eens enkele concurrenten verder uitlopen. “We moeten vooral even strikt blijven verdedigen en hopelijk hebben we ook eens wat meeval”, aldus de coach.

“Bent Sörmo traint al een drietal dagen met de groep. Hij steekt in goede vorm maar na een lange afwezigheid moeten we afwachten of er geen reactie komt”, opende coach Leye zijn perspraatje met goed nieuws van het medische front. “Wout De Buyser revalideert wel nog altijd nadat hij herviel. Hij heeft nog wat tijd nodig”

Over de inzetbaarheid van Tambedou wilde Leye nog geen klare wijn schenken: “Modou zal zaterdagochtend nog een test afleggen. We wachten zo lang als mogelijk om te zien of het voor hem al dan niet mogelijk is om te spelen. Hij incasseerde een tik op de enkel die geleidelijk geblokkeerd raakte. Onderzoek wees uit dat zijn ligament niet is geraakt, het is dus minder erg dan gevreesd.”

Mbaye Leye — © Foto Kurt

Na die nieuwe nederlaag, de vierde op een rij, blijft Leye desondanks geloven in de ommekeer. Daarvoor heeft zijn team vooral een mentale opsteker nodig. “Vorig weekend was nog maar eens een tegenvaller. Het is niet de eerste keer dat ons dit overkomt. De concurrentie won maar wij blijven toch vooral focussen op onze eigen prestaties. Mits een zege zullen we opnieuw het vertrouwen krijgen zoals na die zege tegen Seraing waarna we ook heel sterke presteerden tegen Antwerp.”

Leye looft zijn spelers. “Op training zag ik nog altijd dezelfde puike mentaliteit”, klinkt het. “Iedereen werkt keihard. Hopelijk kunnen we nu eens een zege boeken. Het is natuurlijk niet evident om er in te blijven geloven na vier nederlagen op rij. We moeten vooral even strikt blijven verdedigen en hopelijk hebben we ook eens wat meeval: de pogingen van Miroshi en Vossen verdienden vorige week in elk geval beter.”

Vorige week bracht Leye voor het Lukas Willen aan de aftrap en die youngster ontgoochelde zijn coach allerminst: “Willen deed het prima maar ook Derijck was op de afspraak, Borja Lopez zou normaal spelen maar ik koos uiteindelijk voor Lukas. Iedereen moet klaar zijn voor het werk. Zoals ik ook altijd bij mijn andere teams deed. Ik ben heel tevreden over de prestaties van Timo en Lukas.”

“Iedereen moet zijn kans grijpen”

“Vergeet ook niet dat Timo toch een belangrijke pion is in onze selectie en hij verloor zijn basisplaats door een blessure. Daardoor ontdekten we de mogelijkheden van Tambedou op die positie. Tambedou kan natuurlijk ook op het middenveld spelen. Op de zes heeft hij trouwens al bewezen waarom dat zijn voorkeurspositie is. Hij is zo sterk in de recuperatie. Ach, zonder die blessure van Timo was Tambedou er die match misschien niet eens bij geweest. Dat is voetbal hé. Iedereen moet zijn kans grijpen. We hebben een grote kern maar ik wil onze tegenstander ook niet wijzer maken.”

Tambedou. — © BELGA

Tegenstander van dienst, OH Leuven, steekt al een poosje in een uitstekende conditie. Leye beseft dan ook dat er zijn team een lastige klus wacht: “We kennen de coach van OHL. Marc Brys kan elk moment iets wijzigen aan zijn systeem of groep. Ze hebben zoveel offensieve beweging en bouwen heel verzorgd op van achteruit. Met De Norre, Thorsteinsson, Tamari en Maertens hebben ze stuk voor stuk sterke spelers die bijzonder moeilijk af te stoppen. We zullen dan ook opnieuw het niveau moeten halen van tegen Westerlo en zelf vooral onze kansen afwerken, dat is de grootse opdracht.”