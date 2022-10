Carl Hoefkens komt met nog meer goed, maar gaat niet zweven na Atlético: “Net wanneer iets makkelijk lijkt, wordt het lastig”

Vanavond een hapje eten voor zijn verjaardag, zaterdag Westerlo, woensdag geschiedenis schrijven in Madrid. Zie hier de week van Carl Hoefkens, die ondanks een nieuwe stunt in de Champions League bloednuchter blijft. De 1/8ste finale halen een eitje? Hoefkens vindt van niet. “Neen, ik heb nog niet zitten rekenen.”

Terwijl de kalender alleen maar drukker wordt, loopt de ziekenboeg bij Club Brugge langzaam leeg. Dat is natuurlijk goed nieuws: enkel Boyata (en Rits) zitten nog niet in de selectie voor Westerlo, dat zaterdag op bezoek komt in Jan Breydel. “Skov Olsen is volledig verlost van zijn bacteriële infectie en kan spelen”, begon Hoefkens met goed nieuws. “Ook Mata en Jutgla (die met een ingepakt been rondliep na Atlético, red.) zijn volledig fit.”

Maar of die laatste ook zal spelen, is een ander paar mouwen. Club kan tegenwoordig bijna twee volwaardige elftallen opstellen. En omdat volgende week woensdag al een uitmatch op Atlético Madrid volgt, belooft Hoefkens opnieuw heel wat wissels door te voeren. “Dat wordt een beetje de norm de komende weken, ja”, zegt de coach. “Maar van roteren of een kans geven spreek ik niet graag: het zijn allemaal jongens die honderd procent klaar zijn om te spelen en te winnen.” Yaremchuk en Lang in de spits zaterdag? Met Skov Olsen op de flank? Het zou zomaar kunnen.

Skov Olsen is opnieuw fit, start hij zaterdag tegen Westerlo? — © BELGA

Grootste compliment

De weelde is enorm, weet ook Hoefkens. “Maar dat is ook meteen het moeilijkste aan mijn job”, zegt hij. “Ik moet jongens ontgoochelen die uitstekend trainen. Sommigen halen zelfs de kern niet, en dat vind ik erg. Maar anderzijds ben ik ook gewoon blij dat ik heel moeilijke keuzes moet maken.” Die luxe zal Club wel punten en een overwintering in de Champions League opleveren. Maar over dat laatste blijft de coach nog op de vlakte. “Of ik al zitten rekenen heb? Neen (droog). Ook met die vele felicitaties na dinsdag ben ik niet bezig. Ik vind het vooral belangrijk dat we als club een volgende stap hebben kunnen zetten. De drang en het geloof om positief voetbal te brengen en om effectief iets te doen in die Champions League, is aanwezig. Dat is voor mij het grootste compliment.”

Voor de campagne in Europa klonk het nog dat een eventuele volgende ronde een absolute stunt zou zijn, maar na drie speeldagen kan Club de 1/8ste finale bijna niet meer mislopen. “Maar wanneer iets makkelijk lijkt, kan het nog erg lastig worden”, waarschuwt Hoefkens. “De ambitie om het te doen, leefde sowieso al. Maar door onze resultaten wordt dat doel steeds concreter en makkelijker om te behalen. We willen die match in Madrid ook weer aanvatten om te winnen.”

Maar eerst Westerlo, dus. “Een frivole ploeg die positief voetbal probeert te brengen”, klinkt het. “Ik heb hun laatste vijf wedstrijden bekeken. Ze spelen duidelijk met een bepaalde ambitie.”