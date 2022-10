Patriarch Kirill roept op om te bidden voor 70ste verjaardag van Poetin: “God heeft u aan het roer van de macht geplaatst”

Patriarch Kirill van de Russisch-orthodoxe kerk roept donderdag op om te bidden naar aanleiding van de zeventigste verjaardag van president Vladimir Poetin. “God heeft u aan het roer van de macht geplaatst, zodat u een zeer belangrijke en verantwoordelijke dienst kunt verlenen voor de toekomst van het land en het volk dat aan u is toevertrouwd”, aldus het hoofd van Russische kerk in een telegram aan de president.

In een brief aan de priesters riep de kerkleider ook op tot twee dagen van gebed voor een goede gezondheid en een lang leven voor de president.

De Russische president kreeg ook andere felicitaties. Zo kreeg hij volgens het Kremlin een telefoontje van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. De leider van de Russische republiek Tsjetsjenië, Ramsan Kadyrov, nam een lange video op met gelukwensen. Daarin zei hij onder meer dat Poetin een sleutelrol speelde in de geschiedenis van het Tsjetsjeense volk en de regio bevrijdde van terreur.

“Zo lang Poetin er is, is er Rusland”

Parlementsvoorzitter Vjatsjeslav Volodin feliciteerde zijn president met de zin: “zo lang Poetin er is, is er Rusland”. Er kwamen volgens het Kremlin ook felicitaties van Alexander Loekasjenko (Wit-Rusland), Emomali Rachmon (Tadzjikistan) en Kim Jong-un (Noord-Korea).

Parlementsvoorzitter Vjatsjeslav Volodin. — © Russian State Duma/TASS/Sipa USA

Poetin viert zijn verjaardag in zijn geboorteplaats Sint-Petersburg. Hij ontving er verschillende leiders van vroegere Sovjetrepublieken, om te tonen dat Poetin ondanks de inval in Oekraïne niet geïsoleerd is op internationaal vlak.