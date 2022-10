Vadis Odjidja legt pijnpunt bloot bij AA Gent: “Zonder grote spits worden we te voorspelbaar”

AA Gent zit in de hoek waar de klappen vallen. Na drie nederlagen op rij is het voor de Buffalo’s hoog tijd om de rug te rechten en zondag de drie punten mee te nemen uit Eupen. Aanvoerder Vadis Odjidja juicht de terugkeer van Julien De Sart toe maar beseft dat het ontbreken van die andere sterkhouder nog altijd sterk wordt gevoeld: “Tarik kan met één ingeving voor magie zorgen in de zestien. Op dit moment is dat afwezig en zijn we iets te stereotiep in onze acties.”

“Na zondag konden we tegen Djurgarden wel een opsteker gebruiken maar na hun doelpunt moesten wij weer achtervolgen en dan merk je toch dat zij heel comfortabel waren in die situatie”, klonk de wedstrijdanalyse van AA Gent-aanvoerder Vadis Odjidja zeer nuchter en correct. “Zeker na rust trokken ze zich massaal terug op hun eigen zestien. Bij de kleine kansjes die we dan toch forceerden, wilde het maar niet lukken.”

Zoekend naar oplossingen, blijkt ook Odjidja niet meteen de toverformule in zijn bezit te hebben. “Wat er fout loopt? Als ik het zou weten, had ik het wel bijgestuurd”, grijnsde de ervaren middenvelder die na rust wat lager op het veld kwam te spelen. “Natuurlijk kan ik het ook niet alleen maar ik zie ook de oplossing niet meteen. Misschien hebben we wel wat meer présence nodig in de box, zeker nadat Lolo (Laurent Depoître, red) vervangen werd, hadden we geen grote spits meer. Dat speelde zeker in hun voordeel.”

“Drie nederlagen op rij is van het goede teveel. De druk stijgt dan automatisch. Uiteraard kunnen we ons in Eupen niet opnieuw puntenverlies veroorloven. In de huidige omstandigheden blijven we er toch vol voor gaan. Ook tegen Djurgarden bleven die grote kansen uit en dan wordt het moeilijk. Ik miste toen na rust ook wat beweging rondom mij en kon daardoor bijna uitsluitend die lange bal op Alessio trappen. Maar dat is ook niet altijd zo evident. Zeker niet twee of drie keer na elkaar, dan word je ook wat voorspelbaar.”

Toch ziet Odjidja ook wel verzachtende omstandigheden. “We stonden na rust met een totaal andere voorlinie, dan is het ook wat zoeken. Toch heeft iedereen er werkelijk alles aan gedaan. We hebben er met ons allen enorm voor gestreden. We missen gewoon wat efficiëntie. Die kleine ingeving die soms het verschil maakt.”

Het belang van De Sart en Tissoudali

In het slotkwartier vierde Julien De Sart zijn terugkeer na maandenlang blessureleed: “Julien is natuurlijk belangrijk voor ons”, juicht Odjidja de terugkeer van de middenvelder duidelijk toe. “Hij is een supersterke speler en het is nooit fijn om iemand langdurig te moeten missen. Het is heel fijn dat hij nu terug is. Hopelijk kan hij meteen ook een verschil betekenen en ons helpen om alles in betere banen te leiden.”

Toch blijft ook het gemis van Tarik Tissoudali de Buffalo’s enorm parten spelen: “Uiteraard mis je hem ook, dat is niet vreemd hé. Tarik kan met één ingeving voor magie zorgen in de zestien. Op dit moment is dat afwezig en zijn we iets te stereotiep in onze acties”, is Odjidja heel eerlijk in zijn analyse. “Als Tarik er bij is, weet je dat hij op elk moment iets geniaal uit zijn doos kan toveren en dat hebben we momenteel dus niet. Daardoor kwam Djurgarden ook nooit echt in de verdrukking.”