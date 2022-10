Wit-Rusland ontstemd over Nobelprijs: “Alfred Nobel draait zich om in zijn graf”

De reactie van de Wit-Russische regering op de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan de gevangen Wit-Russische mensenrechtenactivist Ales Bialiatski, laat weinig aan de verbeelding over: “Alfred Nobel draait zich om in zijn graf”, klinkt het.

Bialiatski won de prijs samen met Memorial en Center for Civil Liberties, respectievelijk een Russische en Oekraïense mensenrechtenorganisatie.

“De laatste jaren zijn de beslissingen - en dan hebben we het over de vredesprijs - zo gepolitiseerd dat Alfred Nobel niet anders kan dan zich om te draaien in zijn graf”, zo reageerde de woordvoerder van het Wit-Russische ministerie van Buitenlandse Zaken diplomatie, Anatoli Glaz, op Twitter.

