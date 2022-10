Negatieve stroomprijzen ondanks problemen met Doel 2 en Tihange 3

De kernreactor Tihange 3 ligt al sinds maandag onverwacht uit, en naar verwachting zal die pas op 15 oktober weer aan het net worden gekoppeld. Donderdag viel Doel 2 vervolgens uit. Daarmee is maar 3,5 van de 5 gigawatt aan nucleaire capaciteit beschikbaar.

Toch gelden zaterdag negatieve stroomprijzen op de Belgische kortetermijnmarkt. Het gaat om de zogenaamde day-ahead markt. Vrijdag wordt gemiddeld 140,66 euro per megawattuur betaald voor elektriciteit de volgende dag. Zaterdag tussen 12.00 uur en 15.00 uur duiken de stroomprijzen echter onder nul, tot -76 euro. Grote afnemers - denk aan energieintensieve bedrijven - worden dan betaald om stroom te verbruiken.

Zaterdag op de middag is Doel 2 normaal wel al weer aan het net gekoppeld, maar draait de centrale slechts aan een derde van zijn vermogen. De negatieve prijzen worden dus betaald op een moment dat Tihange 3 geen stroom en Doel 2 maar deels stroom opwekt.

Dat komt door de vele hernieuwbare energie die zaterdag wordt verwacht. Het wordt een zonnig weekend, met warme temperaturen en wind die pas na de middag wegvalt. Met andere woorden: indien Doel 2 en Tihange 3 wel volop hadden gedraaid, zou de stroomprijs nog meer zijn gedaald.

Ook de prijs van aardgas is overigens flink gezakt. Op de day-ahead markt voor aardgas daalde de prijs deze week zelfs naar 80 euro per megawattuur. De reserves zitten vol en de nachten zijn nog vrij warm. Dat maakt dat ook elektriciteit opgewekt door gascentrales goedkoper is dan tijdens de pieken van eind augustus en begin september.