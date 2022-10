Hoog vliegen, maar erg laag vallen: cryptobazen zijn opgejaagd wild

De cryptobusiness is er een met veel risico’s. Twee belangrijke cryptobazen, die dankzij een aanzienlijke dosis overmoed mogelijk miljoenen mensen in de schulden hebben gedreven, zitten in nauwe schoentjes. Het verhaal van beide Icarus-figuren is op zijn minst opmerkelijk te noemen: de een is onvindbaar, al beweert hij niet op de vlucht te zijn, de ander nam vlak voor het faillissement van zijn cryptobank nog snel 10 miljoen dollar op voor zichzelf.