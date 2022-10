Bestuurder (35) die op E313 crashte na achtervolging, had 80.000 xtc-pillen aan boord: “Hij haalde snelheden tot 190 km per uur”

De automobilist die donderdagavond crashte tijdens een achtervolging door de politie op de E313 in Grobbendonk had meer dan één reden om de politiecontrole te proberen ontlopen. In het voertuig troffen de speurders 78.500 xtc-pillen aan. De bestuurder, een Algerijn uit Frankrijk, is aangehouden.

De Nederlandse politie organiseerde donderdagavond een wegcontrole op de A16 tussen Dordrecht en Moerdijk. De bestuurder van een Renault Mégane met Frans kenteken negeerde een stopteken en koos ervoor om weg te vluchten. De Nederlandse politie zette de achtervolging in en dat zorgde voor gevaarlijke situaties.

LEES OOK. Wagen rijdt in op vrachtwagen bij politie-achtervolging op E313: bestuurder naar ziekenhuis

De wagen reed richting België. De Belgische politie werd verwittigd en het vluchtende voertuig werd rond 20.21 uur gespot ter hoogte van Loenhout richting Antwerpen. “Verschillende ploegen van de wegpolitie, de speciale eenheden en de politiezone Antwerpen gingen achter het vluchtende voertuig aan”, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts.

Tot 190 kilometer per uur

“De wagen haalde snelheden tot liefst 190 kilometer per uur. De vluchter haalde ook over de pechstrook auto’s in. Ter hoogte van Grobbendonk op de E313 probeerde hij dat opnieuw, maar hij moest op het laatste nippertje invoegen, omdat op de pechstrook een signalisatiewagen met stootkussen stond. Daarop crashte de auto op de snelweg tegen een vrachtwagen. De bestuurder, een Algerijn van 35 die in Frankrijk woont, probeerde nog te voet te vluchten, maar hij werd in de berm gearresteerd.”

In de wagen werden 78.500 xtc-pillen gevonden. De politie bracht de dertiger voor verzorging naar het ziekenhuis. Het parket heeft aan de onderzoeksrechter gevraagd om de man aan te houden voor inbreuken op de drugswetgeving. Ook voor de verkeersinbreuken riskeert de man een vervolging. (mph)