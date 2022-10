AC Milan-coach verdedigt Charles De Ketelaere na kritiek op prestaties: “Hij heeft een grote toekomst voor zich”

Charles De Ketelaere (21) heeft deze week kritiek moeten slikken van de Italiaanse pers. Na de verloren wedstrijd op het veld van Chelsea kreeg de Rode Duivel een 4,5 op 10 in de twee grootste Italiaanse sportkranten. AC Milan-coach Stefano Pioli verdedigde CDK vrijdag op zijn persconferentie in aanloop naar de topper tegen Juventus.

De kritiek na de wedstrijd tegen Chelsea was niet mals. “Niet goed, in alle opzichten”, schreef La Gazetta onder meer. “Hij kon niet pieken en speelde een beroerde wedstrijd centraal achter de spitsen. Hij zocht de actie hier en daar wel op, maar geraakte nauwelijks voorbij zijn man.”

Stefano Pioli sprak op zijn persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Juventus zijn vertrouwen uit in De Ketelaere. “Iemand die het talent en het vermogen heeft, heeft een grote toekomst voor zich. Ik ben tevreden met wat hij doet, hij legt een correct parcours af.”

De Italiaanse coach twijfelt niet dat onze landgenoot beter gaat presteren naar verloop van tijd. “Ik herinner me de Leao van drie jaar geleden en het eerste jaar van Tonali, toen velen hun kwaliteiten ook in twijfel trokken. Charles is een talent dat de tijd moet krijgen om zich aan te passen en steeds beslissender te worden. Hij is voor mij geen mysterie.”

Milan speelt zaterdag om 18u in eigen huis tegen Juventus. De Rossoneri staan vijfde in de Serie A met 17 punten, Juve is pas zevende met 13 punten. Vermoedelijk komt De Ketelaere gewoon weer aan de aftrap.