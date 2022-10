Hackers aan de haal met gegevens van 300.000 klanten van Toyota

Toyota stelde vast dat 296.019 e-mailadressen van klanten en de bijhorende klantennummers gecompromitteerd kunnen zijn, luidde het in een persbericht. Het gaat om gegevens van klanten die Toyota’s onlinedienst T-Connect gebruiken.

Bij Toyota Duitsland klinkt het dat er nog geen oplijsting van de gestolen gegevens per land of regio is. Toyota meldde nog dat andere gegevens zoals namen, telefoonnummers, kredietkaartnummers of nog andere informatie niet gestolen kunnen zijn. Anderzijds waarschuwen cyberexperten wel dat basisgegevens volstaan om iemand te bestoken met een phishing-aanval (online fraude via valse berichten).

Het datalek situeerde zich volgens Toyota bij een toeleverancier. Die had eind 2017 per abuis een deel van de programmacode gedeeld op het platform Github. Die code bevatte de toegangssleutel voor een dataserver, waarop de e-mailadressen en klantennummers in kwestie stonden. In 2019 werden al eens de gegevens van zowat 3,1 miljoen klanten van Toyota gestolen door hackers. Eerder dit jaar moest Toyota de productie pauzeren nadat toeleveranciers het slachtoffer werden van een cyberaanval.