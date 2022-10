Buijs opnieuw in dug-out bij KV Mechelen na schorsing: “Ook tegen Anderlecht heb ik het gevoel dat we kunnen winnen”

Voor het eerst sinds 17 september mag Danny Buijs nog eens plaatsnemen in de dug-out Achter de Kazerne. De trainer van KV Mechelen wil absoluut winnen in de topmatch tegen Anderlecht. “We hebben al te vaak punten verloren. Die moeten we nu pakken.”

Na de interlandbreak en zijn schorsing tegen Club Brugge mag Buijs zijn taak als hoofdcoach weer op zich nemen komende zondag. Al vond de Nederlander het perspectief van bovenaf in de tribunes van Jan Breydel wel interessant. “In de eerste helft zat er wel wat in, maar we hebben de kansen niet benut en dat moet je wel doen tegen een topclub. Na de 2-0 al vroeg in de tweede helft was de wedstrijd gespeeld. Zeker over onze start mogen we niet ontevreden zijn, want toen lag het nog dicht bij elkaar. Even goed waren we met 0-0 de rust in gegaan.”

De 13 op 30 van Anderlecht maakt dat er druk op de ketel zit bij Anderlecht. Maar ook KV móét punten sprokkelen in de zware oktobermaand. “Wij hadden al drie of vier punten meer moeten hebben. Die moeten we nu beginnen pakken”, beseft Buijs. “Als je naar de ranglijst kijkt, moet je die druk voelen. Dat is topsportmentaliteit. Ik heb elke week het gevoel dat we kunnen winnen. Dat is nu tegen Anderlecht ook zo.”

Is dit Anderlecht te pakken? Buijs: “Zij spelen in een 3-5-2-systeem en wisselen op bepaalde posities altijd wel iemand die de taken dan op zijn eigen manier invult. Het hangt er wat vanaf hoe hoog de flankspelers gaan spelen. Met die Portugese spits (Fabio Silva, red.) hebben ze iemand die goede acties en looplijnen maakt, dus daar moeten we ook naar kijken.”

Enkel op Alec Van Hoorenbeeck (knie) en Alessio Da Cruz (rood geschorst) kan de trainer geen beroep doen. “Voor de rest is nagenoeg iedereen fit. We gaan kijken wie we meenemen naar de wedstrijd, daarbij gaan we wel twee of drie jongens moeten teleurstellen.”

Over het vertrek van Caluwé: “Ik gun het hem van harte”

Buijs heeft het met zijn trainersstaf nog maar kort kunnen hebben over het vertrek van sportief directeur Tom Caluwé naar Club Brugge. Dat nieuws werd donderdag bekendgemaakt. “Aan de ene kant is het ontzettend mooi voor Tom. Ik heb hem de laatste paar maanden als een heel fijn persoon en een goede technisch directeur ervaren. Aan de andere kant verlies je een belangrijke schakel in de organisatie. Ik kon goed met hem samenwerken en hij gaf me vertrouwen. Ik gun het hem van harte. Als je kijkt naar de laatste jaren heeft hij deze stap verdiend. Wij moeten ondertussen het team verder ontwikkelen. De club heeft nu wel even tijd om een opvolger te zoeken, want de wintermercato ligt nog wel even in de toekomst,” aldus Buijs.

LEES OOK. Club Brugge plukt sportief directeur Tom Caluwé weg bij KV Mechelen