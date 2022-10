Zie ze stralen: Remco Evenepoel en Oumi Rayane stappen in het huwelijksbootje, bekijk hier de beelden

Remco Evenepoel en Oumi Rayane zijn vrijdagnamiddag getrouwd voor de wet. De twee arriveerden in een oldtimer aan het gemeentehuis van Dilbeek. Volgende week vertrekt het kersverse echtpaar op huwelijksreis.

Het zijn drukke tijden voor de wereldkampioen. Donderdagavond werd Evenepoel nog gehuldigd voor de wedstrijd van Anderlecht tegen West Ham in de Conference League. Dinsdag reed hij zijn eerste wedstrijd in zijn regenboogtrui, zondag werd hij tot ereburger van Schepdaal gekroond en werd hij nadien gehuldigd op de Grote Markt van Brussel.

Nu dus de trouw met zijn Oumi, met wie hij al samen is sinds zijn jeugd en sinds eind vorig jaar verloofd was. Volgende donderdag vertrekken de twee op huwelijksreis. De bestemming van die reis is voorlopig onbekend.

