Proces over aanslagen van 22 maart gaat op 5 december van start

Het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem zal uiteindelijk van start gaan op 5 december. Dat heeft de voorzitter van het assisenhof vrijdag beslist, zo blijkt uit een mail die het hof aan de advocaten in het dossier heeft gestuurd. Enkele dagen eerder, op 30 november, zal de jury voor het proces worden samengesteld.

Het megaproces over de aanslagen had op 10 oktober in het Justitia-gebouw in Haren van start moeten gaan, met de samenstelling van de jury. Voor de beschuldigden waren in de assisenzaal negen individuele glazen boxen gebouwd, maar op de preliminaire zitting van 12 september had de verdediging opgeworpen dat die box de rechten van verdediging schond.

In een arrest van 16 september had het assisenhof de verdediging gelijk gegeven, en bevolen dat de box moest afgebroken worden en vervangen moest worden door één grote box waarin plaats was voor alle beschuldigden. Het hof gaf als voorbeeld de beschuldigdenbox die gebruikt was op het Franse assisenproces over de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs.

Op 22 september liet de FOD Justitie dan weten dat die nieuwe box niet klaar kon zijn tegen 10 oktober, de datum waarop de jury moest samengesteld worden. Donderdag kwam het nieuws dat de box wel klaar zou zijn op 14 november.

800 kandidaat-juryleden moeten opnieuw gedagvaard worden

Alle partijen in het proces en de 800 kandidaat-juryleden moeten echter opnieuw gedagvaard worden, en het federaal parket heeft aan het hof laten weten dat dat pas lukt tegen 15 november, zo blijkt uit de mail die de assisenvoorzitter aan de partijen heeft gestuurd. Tussen die dagvaarding en de dag waarop de jury uitgeloot wordt, moeten minstens 15 dagen zitten, en de assisenvoorzitter heeft dan ook besloten die op woensdag 30 november te laten plaatsvinden.

De 800 kandidaat-juryleden zijn dezelfde mensen als degenen die al op 10 oktober hadden moeten verschijnen, verduidelijkt Luc Hennart, persmagistraat bij het Brusselse hof van beroep. In een eerste fase waren voor het assisenproces 600 kandidaat-juryleden uitgeloot. Ongeveer een derde van hen had gevraagd om vrijgesteld te worden, en de voorzitter van het assisenhof had al een aantal vrijstellingen toegekend. Om er zeker van te zijn dat er nog voldoende kandidaat-juryleden waren om aan 12 effectieve juryleden en 24 reserve-juryleden te geraken, waren vervolgens 200 personen extra opgeroepen.

“Maar de vrijstellingen die eerder waren toegekend, vervallen nu”, zegt de persmagistraat. “Iedereen die vrijgesteld wil worden, zal daartoe een nieuw verzoek moeten richten aan het assisenhof.”