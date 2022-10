Deze wedstrijden mag u dit weekend niet missen: absolute kraker in Duitsland, toppers voor Charles De Ketelaere en Loïs Openda

Van een titanenduel in Duitsland tot een rasechte derby in het noorden van Frankrijk: ook de buitenlandse voetbalvelden hebben komend weekend weer heel wat lekkers te bieden. Wij zetten vijf wedstrijden die u niet mag missen op een rijtje.

Scoort Charles De Ketelaere voor het eerst?

In de Serie A staat zaterdagavond een absolute topaffiche op de planning. Landskampioen AC Milan ontvangt Juventus. De twee topclubs zijn maar matig aan het seizoen begonnen en zeker Milan heeft wat goed te maken na de 3-0-nederlaag op het veld van Chelsea eerder deze week. Charles De Ketelaere wacht nog op zijn eerste doelpunt in Milanese loondienst, al blijft het vertrouwen van zijn trainer groot. (AC Milan-Juventus: zaterdag om 18 uur)

Absolute topaffiche in Bundesliga

Union Berlin en Freiburg mogen dan wel de leiding in de Bundesliga delen, zaterdagavond staat een rechtstreekse confrontatie tussen de twee échte titelfavorieten op het programma. Borussia Dortmund en Bayern München kijken elkaar in de ogen. De twee Duitse grootmachten wonnen elk maar één van hun laatste drie competitiewedstrijden. Een zege in de topper zou dus voor zowel Dortmund als Bayern meer dan welgekomen zijn. (Borussia Dortmund-Bayern München: zaterdag om 18.30 uur)

Leandro Trossard wil naar de derde plaats wippen

Trekt Leandro Trossard de goeie lijn na zijn hattrick op het veld van Liverpool (3-3) door? Zijn Brighton ontvangt zaterdagavond Tottenham, dat wat goed te maken heeft na de derbynederlaag van vorig weekend tegen Arsenal (3-1). Brighton kan bij winst over de Spurs naar de derde plaats springen. (Brighton-Tottenham: zaterdag 18.30 uur)

© IMAGO/Colorsport

Leider Arsenal ontvangt zwalpend Liverpool

Arsenal krijgt na die derby van vorig weekend opnieuw een taaie klant voorgeschoteld. Liverpool komt namelijk op bezoek in Londen. De Reds staan met een magere 10 op 21 pas negende. Arsenal mag zich met 21 op 24 de fiere leider in de Premier League noemen. (Arsenal-Liverpool: zondag om 17.30 uur)

Loïs Openda bezoekt de buurman

In de Ligue 1 staat zondagavond de Derby du Nord op het programma. Lille ontvangt buurman Lens, dat verrassend vierde staat in de Franse competitie. Bij de bezoekers is het uitkijken naar Loïs Openda, die in de derby op zoek gaat naar zijn vijfde doelpunt van het seizoen. (Lille-Lens: zondag om 20.45 uur)