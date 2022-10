Ronny Deila blikt vooruit op zijn eerste ‘choc wallon’ bij Standard: “Bewijzen dat verlies tegen Seraing een ongelukje was”

3-0 winnen tegen Club Brugge en vervolgens 0-2 verliezen tegen Seraing. Ronny Deila heeft Standard misschien wel een nieuw gezicht gegeven, maar de onregelmatigheid heeft de Noorse coach zijn Rouches nog niet kunnen afleren. “Onze prestatie tegen Seraing was niet goed. Daar moeten we onze lessen uit trekken. We willen aanknopen met onze goede reeks van voor Seraing (12 op 12, nvdr.) en bewijzen dat die laatste thuisnederlaag een ongelukje was”, zei Deila vrijdagmiddag op zijn persbabbel.

Twee dagen voor zijn eerste bezoek aan Charleroi kijkt Deila al uit naar zijn eerste ‘derby wallon’. “We weten dat de sfeer geweldig gaat zijn. Het is een voorrecht om dit soort wedstrijden te mogen spelen. Het is niet alleen een belangrijke wedstrijd voor ons, maar voor heel België. Iedereen kijkt mee. We voelen de positieve energie die rond de club hangt en we willen daar zondag gebruik van maken.”

Terugkeer Laifis

Na een maand afwezigheid kan Deila zondag opnieuw rekenen op Kostas Laifis. De Cypriotische verdediger is terug na een blessure aan de hamstrings. Ook Balikwisha wordt terug in de basis verwacht nadat de middenvelder tegen Seraing een schorsing uitzat. Ngoy (hamstrings) en Emond (knie) moeten wel nog geblesseerd passen voor de trip naar het Zwarte Land.