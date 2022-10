Vijf jaar cel voor stiefopa die kleindochter misbruikte en in douche bespiedde

De nu 26-jarige vrouw stapte in 2020 op aanraden van haar psychologe na de bevalling van haar eerste kindje naar de politie om klacht neer te leggen tegen haar stiefopa. Daar vertelde ze dat ze jarenlang door de man misbruikt en aangerand was en dat ze daarover de laatste tijd paniekaanvallen had gekregen.

Het misbruik vond plaats van 2008 tot 2011 toen ze in de week bij haar stiefopa verbleef nadat haar ouders verhuisd waren. Omdat ze in haar laatste jaar op de lager school zat, dat ze ook moest overdoen, en dat in haar oude school wilde afmaken, verbleef ze gemakshalve bij haar stiefgrootvader in Pelt. Tegen de politie vertelde ze dat haar stiefopa toen regelmatig de kamer opkwam, die ze deelde met zijn zoon, en haar in haar slaap betastte. Ook had ze opgemerkt dat er in het plafond in de douchecabine een gat was aangebracht en dat ze regelmatig voetstappen boven haar hoorde als ze zich aan het douchen was. Ook moest ze naakt bij hem in de zetel gaan zitten terwijl hij op de computer speelde.

USB-stick

Toen het meisje in de week terug bij haar ouders ging wonen en daar aan haar middelbaar begon kreeg ze nog regelmatig seksueel getinte berichten van haar stiefopa. Zo vroeg hij onder meer wat hij met de seksspeeltjes moest doen die hij voor haar gekocht had.

Tijdens de huiszoeking die na de klacht volgde werd onder meer een USB-stick gevonden waarop pornofragmenten stonden waarbij ouderen seks hadden met jongeren. De man ontkende alles maar omdat de vrouw over de jaren heen consequente verklaringen tegen haar misbruiker aflegde en jarenlang therapie volgde voor de paniekaanvallen vanwege het misbruik achtte de rechter het misbruik bewezen.