Twee jaar na ontslag uit kabinet van Boris Johnson is regeringslid opnieuw ontslagen na klacht over ernstig wangedrag

Conor Burns, een Brits regeringslid die zich bezighield met internationale politiek, is ontslagen uit de regering, na een klacht over “ernstig wangedrag”. Dat melden Britse media op gezag van de overheid.

“Na een klacht van ernstig wangedrag heeft de premier Conor Burns gevraagd om de regering onmiddellijk te verlaten”, aldus een woordvoerder van Downing Street aan het Britse nieuwsagentschap PA. “De premier nam direct actie na geïnformeerd te zijn over deze beschuldiging en het is duidelijk dat alle ministers de hoge gedragsstandaarden moeten in ere houden.”

Burns zei dat hij volledig met onderzoek zal samenwerken en “ernaar uitkijkt om zijn naam te zuiveren”, aldus The Sun.

In 2020 heeft Burns ook al eens zelf ontslag genomen als minister nadat was gebleken dat hij in het kader van een financieel familiaal dispuut misbruik wou maken van zijn parlementaire privileges.