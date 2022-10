De autosector sputtert als nooit tevoren: “Voor zulke cijfers moeten we bijna 40 jaar terug in de tijd”

Het leek er even op dat de autosector op wat stevige blutsen na de coronacrisis zou overleven. De Europese koepel van autoproducenten voorspelde begin dit jaar zelfs een groei met bijna 8 procent tot 10,5 miljoen nieuwe inschrijvingen. Maar niets is minder waar: het dreigen er ‘maar’ 9,6 miljoen te worden, ruim een kwart minder dan voor corona en al de derde daling op rij. “Voor soortgelijke cijfers moeten we al bijna 40 jaar terug in de tijd”, zegt Filip Rylant van mobiliteitsfederatie Traxio. Wat is er aan de hand?