David Henen vindt zijn plaatsje in de basiself onder Custovic: “Mijn avontuur bij Kortrijk begint nu pas”

The Great Old liet voor het eerst punten liggen in de Belgische competitie. KV Kortrijk stuurde de leider met lege handen terug naar het Antwerpse. “De hele ploeg is tevreden met het resultaat”, vertelt David Henen. “Het ging even niet goed met KV Kortrijk, maar als je zo’n goede wedstrijd kan spelen tegen de beste ploeg van België, dan kan je alleen maar positief naar de toekomst kijken. Mijn eigen wedstrijd was goed, maar ik moet duidelijk nog groeien. Sommige mensen zeggen dat ik een assist gaf bij het doelpunt van Selemani, anderen zeggen dat het niet zo was. Ik schrijf die zeker wel op.” (lacht)

Moeilijke periode

Henen moest het dit seizoen met amper twee basisplaatsen en vier invalbeurten doen. “Ik hou ervan om aan een wedstrijd te beginnen. Toevallig zijn dat nu telkens al topmatchen geweest. Tegen Club Brugge speelde ik goed en tegen Antwerp was het best oké. Misschien zou het wel eens goed zijn om te starten tegen een mindere tegenstander, want dan kan ik mezelf meer bewijzen en kunnen wij als team meer aanvallen. Ik besef ook dat we dit seizoen over veel aanvallende weelde beschikken. Die concurrentie is goed, maar ze moet wel eerlijk verlopen. Wanneer ik goed speel, verwacht ik dat ik de week erna gewoon weer in het basiselftal sta.”

De Togolees kwam in januari over van het Franse Grenoble. Zijn periode bij KV Kortrijk kan je tot nu toe nog geen succes noemen. Hij wist het doel nog geen enkele keer te vinden en voor een aanvaller is dat wel noodzakelijk. “Dat klopt”, geeft Henen eerlijk toe. “Daar moet ik ook niet flauw over doen. Je moet er wel een kanttekening bij maken. Onder Belhocine heb ik amper mijn kans gekregen en daar had ik het mentaal moeilijk mee. Als je niet vaak speelt , is dat lastig. Ik schakelde een mental coach in en dat wierp zijn vruchten af. Nu kan ik bepaalde zaken op een rijtje zetten. Achteraf gezien ben ik blij met de trainerswissel. Custovic beseft dat hij me goed kan gebruiken en hij geeft mij ook veel vertrouwen, dat heb ik nodig. Mijn avontuur bij Kortrijk begint nu. Begin september kon ik vertrekken naar andere clubs, maar dat wou ik niet. KV Kortrijk is een familiale club die me rust geeft en me op mijn gemak stelt.”

Nieuwe Adebayor

De Belgische jeugdreeksen doorlopen en uitgroeien tot Rode Duivel, het lukte niet voor Henen. Dat geluk was hem niet beschoren, maar de buitenspeler groeide wel uit tot Togolees international. “Roberto Martinez zal niet naar me kijken als ik bij KV Kortrijk tien doelpunten zou maken en acht assists zou geven”, lacht Henen. “Als je over een dubbele nationaliteit beschikt, dan moet je ooit eens de afweging maken. Ik heb nog familie wonen in Togo, dus was het eigenlijk geen moeilijke beslissing. Daar vind ik mezelf terug en kan ik herbronnen. Of ik de nieuwe Adebayor word? Ik scoorde alvast in een oefenwedstrijd tegen Equatoriaal-Guinea, dus ik ben goed op weg. Neen, nu serieus. Ik zou dat zeker willen, maar ik besef dat het lastig zal zijn. Hij is een legende voor het Togolese voetbal.”

Afspraakje met Mbayo

Henen, Mbayo en kapitein D’Haene keerden na de interlandperiode terug met een opvallend nieuw kapsel. De drie Kerels verkozen een korte look boven hun langere lokken. “Ik heb alles afschoren”, lacht Henen opnieuw. “Ik wist niet dat Kristof (D’Haene, red.) het ook ging doen. Met Mbayo had ik het er wel al eens over gehad, maar ik dacht niet dat hij het zou durven. Misschien scoor ik wel met dit kapsel tegen Genk. In mijn periode bij Charleroi lukte dat alvast wel.”