ECB wil dat banken voorzichtig zijn met uitkeren van bonussen en dividenden

De Europese Centrale Bank (ECB) voert bij enkel grote bankspelers de druk op om voorzichtigheid aan de dag te leggen bij het uitkeren van dividenden en bonussen. Dat vernam nieuwsagentschap Bloomberg van verschillende bronnen. De ECB uit haar bezorgdheid in het licht van de toenemende onzekerheid over de economische vooruitzichten.

De ECB liet banken weten dat ze terughoudendheid verwacht bij variabele verloning en winstuitkering omdat ze bezorgd is dat de energiecrisis een faillissementsgolf teweeg zou kunnen brengen. De waarschuwingen zijn dringender geworden nu een scherpe economische vertraging volgend jaar in Europa voor de ECB een waarschijnlijk scenario is, aldus de bronnen.

De toenemende druk van de ECB komt er nu verschillende grootbanken optimistische prognoses gaven, ondanks de piekende inflatie en stijgende rente die op de economie wegen. Het gaat om banken als UniCredit, Commerzbank en Deutsche Bank. Banken verklaarden dat het onwaarschijnlijk is dat ze op grote schaal kredietvoorzieningen moeten aanleggen, ondanks de zorgen door de energieprijzen. De ECB vreest dat de banken de risico's zouden onderschatten.

Tijdens de coronacrisis had de ECB dividenduitkeringen gedurende meer dan een jaar verboden.

(belga)