AA Gent te voorspelbaar? Hein Vanhaezebrouck zoekt oplossingen binnen huidige kern: “Hauge moet wel die knop omdraaien”

Na afloop van het duel tegen Djurgarden, had Vadis Odjidja het over een gebrek aan présence voorin. Vooral na rust vond de aanvoerder van de Buffalo’s zijn team iets te voorspelbaar acteren. Toch vindt zijn coach, Hein Vanhaezebrouck, dat er meer aan de hand is: “Wij zijn AA Gent en elke speler wordt verondersteld om mee te draaien op het topniveau. Dan maakt het niet uit wie er wel of niet op staat. Dus moet je oplossingen zoeken met wie er wel is.”

Vadis Odjidja legde na de pijnlijke nederlaag in de Conference League het pijnpunt bloot bij AA Gent: “Zonder grote spits worden we te voorspelbaar”, aldus de aanvoerder.

“Die sterke grote spits stond er voor rust trouwens wel op, maar hij kon toen ook niet echt gevaarlijk worden”, verwees Vanhaezebrouck naar de vervanging van Laurent Depoitre bij rust. “Wij zijn AA Gent en elke speler wordt verondersteld om mee te draaien op het topniveau. Dan maakt het niet uit wie er wel of niet op staat. Dus moet je oplossingen zoeken met wie er wel is.”

Toch kan ook Vanhaezebrouck niet ontkennen dat de afwezigheid van de ene speler al meer doorweegt dan van een andere: “Je moet niet van andere jongens verwachten dat ze doen wat Tarik normaal doet. We moeten vooral mikken op een hoger rendement: dat kan ook betekenen dat je betere crosses aflevert en betere beslissingen neemt op het einde van een actie. Dat zijn al belangrijke elementen.”

Voorlopig moet de Gentse coach vooral rekenen op Hugo Cuypers, want zijn andere spelers geven amper thuis als het op de doelpuntenproductie aankomt. Geen nieuw probleem, weet Vanhaezebrouck: “In het verleden hadden we Tissoudali en nadien niemand meer. De Sart en Depoitre volgden toen ook op ruime afstand. We missen inderdaad jongens met scorend vermogen. Daarom haalden we ook Cuypers om naast Tissoudali te positioneren. Dat was het plan, maar dan verlies je hem door een blessure.”

“Jens Petter Hauge moet knop omdraaien”

Toen Tissoudali uitviel met een zware knieblessure, wachtte er AA Gent een zware opdracht: “We gingen op zoek naar een vervanger maar we vonden niet meteen iemand die aan het vooropgestelde profiel voldeed. Uiteindelijk gooiden we het over een andere boeg en haalden we Jens Petter (Hauge, red), maar hij heeft wat tijd nodig om zich aan te passen aan een andere manier van voetballen. Het is toch ook weer een andere competitie voor hem hier in België. Het is ook voor hem zoeken.”

“We hopen dat hij meer kan laten zien op training, waardoor je hem ook sneller eens brengt. Je kiest toch eerder jongens die scherp ogen op training, zoals Salah. Je kan op basis van je verleden en naam iets afdwingen en hij heeft in het begin ook speelminuten gekregen, maar je moet het toch ook wel laten zien op training. Die knop moet Jens Petter nog omdraaien en laten zien tot wat hij in staat is. We zullen zeker nog met hem praten maar dat is één zaak, iets doen is wat anders. Je moet het uiteindelijk wel realiseren.”

“Niet het klankbord van de club”

Hoe dan ook: na drie nederlagen heeft AA Gent op bezoek bij Eupen nood aan een driepunter. De druk stijgt dus maar Vanhaezebrouck laat zich niet opjagen: denkoefeningen over de intenties van het clubbestuur laat hij aan zich voorbijgaan: “Ik ga niet het klankbord zijn van de club. Ik heb mijn eigen werk met mijn spelersgroep, dat is al genoeg. Zeker met ons druk programma. Voor de rest willen we er alles aan doen om deze situatie om te keren, zodat alles op zijn pootjes terecht komt.”