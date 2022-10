De Amerikaanse president Joe Biden heeft donderdag tijdens een evenement in New York gezegd dat de nucleaire dreiging opnieuw op het niveau “van de Koude Oorlog” is en nam daarbij ook het woord ‘Armageddon’ in de mond. Atypisch taalgebruik voor de 79-jarige president. Maar geen toeval, zeggen experts Frank Albers en Bart Kerremans.